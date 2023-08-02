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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:17

Вашингтон не ждет конкретных результатов от консультаций по Украине в Джидде

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В США не прогнозируют принятия конкретных решений на переговорах, которые власти Саудовской Аравии планируют провести на этой неделе для обсуждения вариантов урегулирования ситуации на Украине, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы не ожидаем конкретных результатов по итогам переговоров. Это - только старт процесса", - сказал он.

По его словам, цель встречи - скорее в том, чтобы разные страны ознакомились с украинским видением ситуации.

Ранее на этой неделе Миллер сообщил, что представители США примут участие в этих переговорах в Саудовской Аравии.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что власти Саудовской Аравии в начале августа хотят провести переговоры с рядом стран для поиска вариантов мирного решения конфликта на Украине. Встреча запланирована на 5-6 августа, она состоится в Джидде. По данным газеты, в ней примут участие официальные лица из 30 стран.

В конце июня аналогичная встреча прошла в столице Дании Копенгагене, в ней, в частности, приняли участие Бразилия, Индия, Турция и ЮАР, а также США, Украина и западные страны. Источники СМИ отметили, что тогда был большой разрыв во взглядах между Украиной и большинством участвующих развивающихся стран.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 августа 2023 годаВоенная операция на Украине
Госдепартамент США Украина Джидда Саудовская Аравия Мэттью Миллер
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