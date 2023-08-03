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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:00

Контракты на $105,8 млн планируют заключить казахстанские и афганские бизнесмены

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - По итогам казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане планируется заключить контракты на сумму $105,8 млн, сообщил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

"Предварительно, мы набрали контрактов на сумму 105,8 млн долларов США. Это в рамках форума, в рамках этого мероприятия: форум, выставка, визит", - сказал Торебаев журналистам в кулуарах казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане в четверг.

Он напомнил, что на бизнес-форум в столицу Казахстана прибыли свыше 200 делегатов из Афганистана.

"Вчера договорились подписать меморандум между нашими ведомствами: министерством коммерции и министерством торговли о том, чтобы мы продвигали торговлю, транспорт, транзит. Очень хорошие договоренности есть по дальнейшему участию Казахстана в проектах в Афганистане", - добавил вице-министр.

Афганистан Казахстан
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