Япония и Южная Корея эвакуировали своих граждан из Нигера

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пожелавшие покинуть Нигер граждане Японии и Южной Кореи эвакуированы при содействии Франции, сообщают местные СМИ.

"Все 10 граждан Японии, пожелавшие эвакуироваться из Нигера, покинули страну", - сообщило японское агентство "Киодо" со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

По его словам, восемь человек были вывезены рано утром в четверг французским эвакуационным рейсом, двое прибыли в Париж днем ранее.

Мацуно отметил, что небольшое число граждан Японии решили остаться в Нигере. Токио будет продолжать прилагать все усилия для обеспечения их безопасности, добавил он.

В свою очередь, южнокорейское агентство "Ренхап" сообщает о троих эвакуировавшихся из Нигера самолетом в четверг гражданах Республики Корея.

"Три человека прибыли в Париж в 01:45 (02:45 по Москве)", - информировало агентство.

Отмечается, что в Нигере остаются еще 11 граждан Южной Кореи.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.