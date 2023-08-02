США добиваются мирного урегулирования кризиса в Нигере
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон выступает за мирное решение кризиса в Нигере, где в конце июля произошел путч, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы пытаемся добиться мирного решения этой ситуации и полагаем, что мирное решение отвечает интересам народа Нигера", - сказал он.
"Кризис пока не завершен, ситуация может меняться", - добавил Миллер.
В Нигере бойцы президентской гвардии подняли мятеж против главы государства Мохамеда Базума, задержали его и отстранили от власти. Путчистов поддержало военное командование. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.
В США выразили поддержку Базуму, потребовали его освобождения и восстановления законного режима. Госдепартамент предупредил, что может прекратить оказание помощи Нигеру из-за переворота. Пентагон пока не собирается выводить американский воинский контингент из этой страны.