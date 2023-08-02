США добиваются мирного урегулирования кризиса в Нигере

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон выступает за мирное решение кризиса в Нигере, где в конце июля произошел путч, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы пытаемся добиться мирного решения этой ситуации и полагаем, что мирное решение отвечает интересам народа Нигера", - сказал он.

"Кризис пока не завершен, ситуация может меняться", - добавил Миллер.

В Нигере бойцы президентской гвардии подняли мятеж против главы государства Мохамеда Базума, задержали его и отстранили от власти. Путчистов поддержало военное командование. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

В США выразили поддержку Базуму, потребовали его освобождения и восстановления законного режима. Госдепартамент предупредил, что может прекратить оказание помощи Нигеру из-за переворота. Пентагон пока не собирается выводить американский воинский контингент из этой страны.