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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Блинкен отметил, что пока не видит альтернатив черноморской зерновой инициативе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Администрация США работает над альтернативными маршрутами экспорта украинской агропродукции, но все еще считает, что такие варианты не в состоянии в полной мере заменить черноморскую зерновую инициативу, заявил в четверг глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Было бы сложно экспортировать таким образом те объемы, которые были во время действия зерновой инициативы", - сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

При этом Блинкен заверил, что Вашингтон работает над альтернативными маршрутами – сухопутными, речными, морскими.

В свою очередь, зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ ООН в четверг отметил, что Россия будет готова вернуться в черноморскую зерновую инициативу, если касающиеся российской стороны договоренности будут выполнены.

"Еще раз повторяю, что если все обозначенные нами публично, в том числе – в этом зале, проблемы, возникшие с реализацией меморандума Россия-ООН, будут устранены, мы готовы будем вернуться к участию в черноморской инициативе", - сказал дипломат.

США Энтони Блинкен
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