В Казахстане хотят ввести в УК статью с наказанием за кражу невест

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане инициировал внесение поправок в уголовное законодательство, направленных на пресечение кражи невест.

"Уполномоченным уже направлено предложение о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 "Похищение лица с целью заключения брака", которое, как мы полагаем, окажет предупреждающий эффект, позволив снизить уровень преступности в отношении женщин", - говорится в информации офиса омбудсмена, распространенной в пятницу.

Кроме того, предлагается из действующего законодательства исключить примечание к ст. 125 УК (похищение человека), предусматривающее "освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы".

"Генеральная прокуратура поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности", - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах.

В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды. "Ситуация усугубляется тем, что данные случаи, в основном, имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу", - говорится в информации.

Анализ уголовных правонарушений, связанных с похищением человека, показал, что в период с 2019 года по настоящее время было зарегистрировано 214 уголовных правонарушении указанной категории. При этом достоверных статистических данных по кражам девушек с целью вступления в брак нет, поскольку в Уголовном кодексе отсутствует отдельный состав такого правонарушения, говорится в сообщении.