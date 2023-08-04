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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Hyundai и Kia отзовут в США более 91 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Corp. отзывают с американского рынка 91 773 машины из-за угрозы возгорания. Об этом говорится в заявлении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Hyundai Motor отзовет 52 008 автомобилей, в том числе модели Elantra, Sonata, Tucson и Kona 2023 года выпуска, а также Palisade 2023-2024 годов.

Kia планирует отозвать 39 765 машин, среди которых модели Soul и Sportage 2023 года выпуска, а также Seltos 2023-2024 годов.

Опасность представляют повреждения в системе электронных контроллеров масляного насоса, которые могут привести к его перегреву и, как следствие, возгоранию автомобиля, сообщили представители NHTSA.

Процесс отзыва начнется в конце сентября. Владельцы перечисленных моделей могут пройти бесплатный техосмотр и при необходимости заменить масляный насос.

В марте этого года Hyundai и Kia объявили об отзыве более 571 тыс. машин в США из-за риска короткого замыкания в связи с неполадками в жгуте проводки фаркопа.

Стоимость бумаг Hyundai Motor Co. и Kia Corp. слабо изменилась по итогам торгов в пятницу. С начала текущего года акции автопроизводителей прибавили в цене 27,3% и 35,9% соответственно, в то время как индекс KOSPI Composite вырос на 16,3%.

Hyundai Kia США
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