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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Фото: Georgian Interior Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На грузинском горном курорте Шови после схода оползня нашли тела 11 погибших, сообщает МВД Грузии. Спасатели продолжают искать 20 пропавших.

Ранее сообщалось о семи погибших.

Как говорил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, что из зоны бедствия на вертолетах вывезли 210 человек.

Крупный оползень сошел на курорт Шови вечером 3 августа. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили рассказал, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.

Ираклий Гарибашвили МВД Грузия Шови Теймураз Мгебришвили
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