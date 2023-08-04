В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На грузинском горном курорте Шови после схода оползня нашли тела 11 погибших, сообщает МВД Грузии. Спасатели продолжают искать 20 пропавших.
Ранее сообщалось о семи погибших.
Как говорил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, что из зоны бедствия на вертолетах вывезли 210 человек.
Крупный оползень сошел на курорт Шови вечером 3 августа. Руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили рассказал, что оползень снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых проживали отдыхающие.