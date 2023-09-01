Польского дипломата вызвали в белорусский МИД из-за инцидента с вертолетом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Временного поверенного в делах Польши в Белоруссии Войцеха Филимоновича вызвали в белорусский МИД в связи с нарушением белорусской границы вертолетом ВС Польши, сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.

"От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки", - заявил МИД.

"Обращено внимание на недопустимость нарушения государственной границы Республики Беларусь. Выражена настоятельная просьба к Варшаве принять меры по исключению подобных инцидентов в будущем", - говорится в сообщении.

Ранее о том, что польский вертолет нарушил белорусскую границу, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.