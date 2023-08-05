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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер
Фото: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Нью-Йорке задержали блогера Кая Сената после разгона толпы людей, собравшихся в парке Юнион-сквер из-за объявленной в соцсетях акции, сообщает CNN.

По данным телеканала, Кай Сенат, имеющий многомиллионную аудиторию, во время видеотрансляции в среду объявил, что в пятницу вечером проведет акцию с раздачей игровых приставок, наушников, клавиатур, кресел для геймеров и других подарков.

Полиция сообщила, что в итоге на месте проведения акции собрались тысячи людей. Они начали брать инструменты и банки со стройки по соседству, а также бросать в полицейский зажженные петарды. В результате пострадавшие есть как среди участников акции, так и среди полицейских.

Как сообщает CBS News, когда в парке начался хаос, фургон, в котором, предположительно, находился Кай Сенат, начал выезжать с места проведения акции, и толпа пыталась его остановить.

По итогам акции задержаны были 65 человек, из них 30 - несовершеннолетние.

Каю Сенату предъявлены обвинения в подстрекательстве к беспорядкам и организации собрания без согласования.

США
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