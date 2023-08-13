Двое сирийских военных погибли в ходе отражения атаки боевиков

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Боевики группировки "Джабхат Ан-Нусра" (террористическая организация, запрещена в РФ) попытались прорвать переднюю линии обороны правительственных войск Сирии в провинции Латакия, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе населенного пункта Аль-Хаттур-Тахтани провинции Латакия группой боевиков группировки "Джабхат Ан-Нусра" численностью до 10 человек при поддержке минометного и артиллерийского огня предпринята попытка прорыва передней линии обороны правительственных войск САР. Нападение отражено, позиции удержаны", - сказал он.

По его словам, в ходе боестолкновения погибли двое сирийских военнослужащих.