ВС РФ вклинились в позиции ВСУ около населённого пункта Ольшаны Харьковской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Штурмовые группы российской армии наступают в районе населённого пункта Ольшаны Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"В ходе наступательных действий на купянском направлении штурмовые группы Шестой общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населённого пункта Ольшаны", - сказал Зыбинский.

По его словам, на этом направлении штурмовые группы "овладели четырьмя опорными пунктами, семью наблюдательными постами и разгромили до роты живой силы из состава 14-й отдельной механизированной бригады вооружённых сил Украины (ВСУ)".

Кроме этого, как сказал Зыбинский, уничтожен пункт боепитания, пикап, захвачен 82-мм миномёт, стрелковое оружие, боеприпасы и средства связи.

Он также сообщил о попытках ВСУ контратаковать в районе взятого накануне под контроль российскими войсками населённого пункта Новосёловское.

"В полосе обороны Первой танковой армии противник из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады предпринял две попытки контратаковать позиции наших войск в районе населённого пункта Новосёловское. Артиллерией группировки нанесено огневое поражение. Потери противника составили до взвода пехоты", - сказал Зыбинский.

Накануне официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что н.п. Новосёловское в ЛНР взят под контроль российскими военными.

Зыбинский также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены буксируемая гаубица американского производства М 777 в районе Малая Шапка, самоходная артиллерийская установка польского производства Krab и пункт боепитания в районе населённого пункта Песчаное Верхнее.

"Расчёт барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin в районе населённого пункта Петропавловка", - сказал Зыбинский.

Он сообщил также, что экипаж самолёта Су-34 группировки войск "Запад" нанёс два авиационных удара по пункту временной дислокации подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны и по скоплению живой силы, огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.