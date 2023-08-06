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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане

До 30 человек выросло число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане
На месте крушения поезда в Пакистане
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье, сообщает Associated Press.

Ранее сообщалось о гибели 15 человек. Также возросло число пострадавших - с 40 до 60.

На месте катастрофы идут поисково-спасательные работы, число жертв может возрасти, предупредили в железнодорожных службах Пакистана.

В воскресенье стало известно, что скорый поезд, следовавший из Карачи в Абботтабад, потерпел крушение в районе города Навабшах (провинция Синд). Всего с рельсов сошли десять вагонов. Движение по главной железнодорожной колее в этом районе перекрыто.

Министр железных дорог Пакистана Хаваджа Саад Рафик заявил, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность или диверсия, но обстоятельства случившегося еще предстоит определить.

Пакистан
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