Что случилось этой ночью: понедельник, 7 августа

Закрытие неба над Нигером, мировые кассовые сборы фильма "Барби" свыше $1 млрд, готовность Цукерберга к поединку с Маском

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Военные Нигера объявили о закрытии воздушного пространства страны. Путчисты также заявили об угрозе иностранной интервенции и предупредили, что дадут "энергичный и немедленный ответ" на любые нарушения в небе над Нигером.

- Сборы фильма "Барби" превысили $1 млрд в мировом прокате. Эта сумма была получена за 17 дней после премьеры. Грета Гервиг стала первой женщиной-режиссером, добившейся такого финансового результата.

- Цукерберг заявил, что готов к поединку с Маском. Он добавил, что предложил провести бой 26 августа, но не получил подтверждения. В свою очередь, Маск объявил, что поединок будет транслироваться в прямом эфире, а вырученные средства перечислят ветеранам.

- Четыре беспилотника западной коалиции опасно сблизились с самолетами ВКС РФ в Сирии. Кроме того, российские военные сообщили о 16 нарушениях протоколов деконфликтации истребителями F-16, F-35 и дронами MQ-1C.

- Число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Пакистане увеличилось до 90. В полиции заявили о завершении спасательной операции, отметив, что среди погибших и раненых были женщины и дети.