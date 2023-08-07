Ограничения на экспорт мяса птицы из Белоруссии объяснили проведением II игр стран СНГ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ограничения на экспорт мяса птицы из Белоруссии, введенные с 1 августа этого года, связаны с необходимостью насыщения внутреннего рынка в период проведения II игр стран СНГ, сообщает Россельхознадзор по итогам переговоров руководителя службы Сергея Данкверта с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Иваном Смильгинем.

Игры проходят с 4 по 14 августа.

Как сообщает Россельхознадзор, у российской стороны была обеспокоенность информацией участников внешнеэкономической деятельности, что причиной ограничения могло стать ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц на территории республики.

В ходе переговоров Смильгинь опроверг эти сведения, подчеркнув, что ограничения связаны исключительно с необходимостью насыщения внутреннего рынка, говорится в сообщении.

Вместе с тем в Россельхознадзоре подчеркнули, что российский рынок не зависит от импорта птицеводческой продукции, отметив, что отечественные производители в полной мере обеспечивают мясом птицы потребителей внутри страны, а также экспортируют избыточные объемы в Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Азербайджан и другие страны, в том числе в Белоруссию.

"Что касается импорта из Белоруссии, то в среднем в год в РФ поставляется порядка 200 тыс. тонн птицеводческой продукции, тогда как российское производство превышает 5 млн тонн", - добавила служба.