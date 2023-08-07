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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В ЦПВС заявили, что БПЛА коалиции 11 раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Израильские F-16 нанесли удары по военным складам в провинции Дамаск, есть жертвы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, осуществляя полеты, нарушающие протоколы деконфликтации и сирийское воздушное пространство, заявили российские военные.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил в понедельник на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

Он обратил внимание, что полеты БПЛА "коалиции" вновь не были деконфликтованы. "Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами", - подчеркнул контр-адмирал.

Кулить также сообщил, что 7 августа с 2:15 до 2:23 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, действуя со стороны Голанских высот, без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удар шестью корректируемыми авиационными бомбами по складам с военным имуществом в провинции Дамаск.

Три авиабомбы уничтожены зенитными управляемыми ракетами комплекса "Панцирь-С" ПВО САР. В результате удара израильской авиации четыре сирийских военнослужащих погибли, четыре получили.

Ранее сирийские СМИ сообщали об израильском авиаударе по Дамаску и окрестностям.

Россия ЦПВС Сирия США Израиль
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