Талибы сообщили о встрече с российскими бизнесменами, готовыми инвестировать в Афганистане

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Делегация бизнесменов из России провела встречу с заместителем министра промышленности и торговли контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) мавлави Кудратулла Джамалем, сообщает пресс-центр министерства промышленности и торговли талибов.

"Российская делегация заявила о готовности инвестировать в электроэнергетику, сельское хозяйство и коммунальные услуги Афганистана", - говорится в сообщении.

Там утверждают, что российские бизнесмены предложили руководству талибов создать совместное коммерческое агентство в обеих странах, чтобы трейдеры могли легко экспортировать свои коммерческие товары.

Подробностей о составе российской делегации в сообщении не приводится.