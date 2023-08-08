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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В португальском регионе Алгарве эвакуировали порядка 1,4 тыс. граждан из-за мощного лесного пожара, борьба с которым идет уже несколько дней, передает во вторник сайт новостной службы RTP.

Несколько автодорог перекрыты в целях безопасности. С пламенем борются более 800 пожарных. Местные власти называют ситуацию критической и опасаются нехватки ресурсов для борьбы с пожаром.

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Между тем, Португальский институт моря и атмосферы выпустил предупреждение об опасности возгорания для более чем 120 городских округов на юге страны, в центральной части и на севере Португалии.

В Португалии проблема лесных пожаров наиболее остро стоит с июня по сентябрь.

В этом году во многих странах юга Европы из-за аномально высоких температур происходят пожары. Накануне сообщалось о крупном пожаре на итальянском острове Сардиния, а также на Кипре.

Португалия
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