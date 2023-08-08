В Латвии намерены построить завод по производству боеприпасов для НАТО

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Завод по производству боеприпасов и другой продукции военного назначения для нужд НАТО планируют построить в Латвии, сообщила латвийский министр обороны Инара Мурниеце.

"Рассматривается вопрос о создании государственного акционерного общества, задачей которого было бы производство продукции военного назначения, которую можно было бы использовать не только для снабжения собственных вооруженных сил, но и для помощи другим государствам-членам НАТО, заявила министр обороны Инара Мурниеце", - сообщает агентство LETA.

Сообщается, что такое решение было принято по итогам встречи главы Минобороны с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем на фоне того, что "вооружение и системы вооружения стали дефицитом во всем мире".

"Мы должны иметь возможность сами производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Как ожидается, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии", - подчеркнула Мурниеце.