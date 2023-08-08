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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Самолет, летевший из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Витебске

Причина посадки - ухудшение состояния находившегося на борту авиалайнера ребенка

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Самолет, летевший во вторник рейсом из Москвы в Минск, совершал экстренную посадку для госпитализации несовершеннолетнего пассажира, сообщило госагентство БелТА.

"На борту самолета "Белавиа", летевшего из Москвы в Минск, произошла экстренная ситуация - недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку. В течение 15 минут мы обеспечили посадку, вызвали медицинскую помощь. Ребенка сразу из самолета забрала скорая", - рассказал агентству руководитель аэропорта Витебск Сергей Рурис.

Экипажу оказали необходимую помощь по дозаправке воздушного судна, позже он прибыл в Минск.

В пресс-службе министерства здравоохранения Белоруссии сообщили, что "ребенок госпитализирован в одну из городских больниц Витебска". "Специалисты проводят комплекс необходимых диагностических мероприятий для определения тактики дальнейшего лечения", - отмечается в сообщении.

Состояние ребенка на данный момент удовлетворительное.

Белавиа Минск Витебск Белоруссия Москва
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