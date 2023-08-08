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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Глава NASA не считает Россию участником лунной гонки

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава NASA Билл Нельсон усомнился, что Россия способна составить конкуренцию США и Китаю в высадке людей на Южном полюсе Луны.

"Я не думаю, что есть много людей на данный момент, которые могли бы сказать, что Россия действительно готова отправить космонавтов на Луну в сроки, в которые планируем мы, или, возможно, мог бы Китай. Я думаю, что космическая гонка в действительности происходит между нами и Китаем", - сказал Нельсон на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что США и Россия давно и плодотворно сотрудничают в космосе и пожелал успехов российской миссии "Луна-25".

Также Нельсон заявил об опасениях, что в случае, если Китай первым высадит людей на Южном полюсе Луны, он может заявить права на богатые ресурсами территории.

"Если мы действительно найдём много воды там (на Южном полюсе Луны), которая может быть использована будущими экипажами и космическими кораблями, то мы хотим гарантировать, что она доступна всем, а не только тем, кто заявит на неё претензии", - заявил он.

19 апреля Нельсон сообщил, что NASA рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов на Луну в конце 2025 или в 2026 году в рамках миссии Artemis 3 ("Артемида-3").

Программа Artemis ("Артемида") была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя более 50 лет после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

29 мая Управление программы пилотируемых полётов Китая (CMSA) сообщило о планах отправить китайских тайконавтов на поверхность Луны ранее 2030 года.

Россия в настоящий момент готовится к своей первой в современной истории миссии на Луну. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" намечен на 11 августа в 02:10 по московскому времени. Предыдущая станция - советская "Луна-24" была запущена в 1976 году.

4 октября 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

Билл Нельсон NASA Артемида
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