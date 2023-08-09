Российский экипаж МКС протестирует перенос космонавта манипулятором ERA в открытом космосе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, как ожидается, в среду выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для переноса рабочего места с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA.

По данным "Роскосмоса", космонавты откроют выходной люк модуля "Поиск" в 17:45 по Москве. Расчетная продолжительность выхода составит 6 часов 45 минут.

Главной целью работ станет перемещение европейским манипулятором ERA переносного рабочего места с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

В ходе внекорабельной деятельности (ВКД-60) Прокопьев и Петелин подготовят переносное рабочее место и будут наблюдать за его транспортировкой манипулятором ERA с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" российского сегмента МКС.

Манипулятором ERA с борта МКС будет управлять космонавт Андрей Федяев. После переноса рабочего места Прокопьев зафиксируется в нем, и экипаж выполнит пробное перемещение в открытом космосе.

После данных операций, Федяев установит переносное рабочее место на хранение на пассивном устройстве фиксации на модуле "Наука".

Также в ходе ВКД, Прокопьев и Петелин смонтируют на модуле "Рассвет" дополнительные экраны микрометеороидной защиты на местах, где раньше были установлены радиационный теплообменник и шлюзовая камера.

Для Прокопьева данный выход станет восьмым в космической карьере, для Петелина - шестым.

По данным госкорпорации, переносное рабочее место предназначено для перемещения в нем космонавта манипулятором ERA в зоны российского сегмента МКС для выполнения разнообразных задач.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.

Серию выходов в открытый космос весной-летом 2023 года для завершения интеграции модуля "Наука" в состав российского сегмента МКС "Роскосмос" анонсировал в конце марта.