Российский экипаж МКС протестировал перенос космонавта манипулятором в открытом космосе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российский экипаж Международной космической станции (МКС) в ходе работ в открытом космосе задействовал манипулятор ERA для пробной транспортировки космонавта в переносном рабочем месте, следует из трансляции "Роскосмоса".

Действиями роботизированной руки с борта МКС управлял космонавт Андрей Федяев. Закрепиться на переносном рабочем месте на внешней поверхности модуля "Наука" Сергею Прокопьеву помог Дмитрий Петелин.

Затем Федяев с помощью манипулятора ERA выполнил пробное перемещение члена экипажа в открытом космосе. В ходе работ была проверена работоспособность конструкции переносного места.

После данной операции Федяев установил переносное рабочее место на хранение на пассивном устройстве фиксации на модуле "Наука".

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.