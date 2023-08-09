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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Россельхознадзор запретил ввоз сыра с предприятия Сан-Марино

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 9 августа запретил ввоз молочной продукции, прежде всего сыра, с предприятия Latteria di San Marino SRL из Сан-Марино, сообщает служба.

Как показала проверка, на самом деле продукция вырабатывалась в Польше, а в Сан-Марино сыры только выдерживались.

"При проведении ветеринарного контроля поступившей в РФ партии полутвердого сыра с голубой плесенью "СМ Блю" с указанием о производстве в Сан-Марино у сотрудников Россельхознадзора возникли сомнения в происхождении груза. В дальнейшем было установлено, что под видом этого сыра в Россию поступала продукция, выработанная на молокоперерабатывающих предприятиях Польши", - говорится в сообщении.

В ходе видеоинспекции сотрудники Россельхознадзора ознакомились с производством сыра на предприятии и установили, что экспортер Latteria di San Marino SRL осуществлял только выдержку готового польского или германского полуфабриката, затем наносил на него этикетки на русском языке для получателей в России. Тем самым потребители вводились в заблуждение, констатирует служба.

"Эти факты свидетельствуют о недостаточной эффективности государственного контроля за отправляемой в Россию готовой продукцией и безопасностью используемого предприятием сырья", - подчеркивает Россельхознадзор.

Россельхознадзор Сан-Марино
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