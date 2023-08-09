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Европейские фондовые индексы во вторник снизились

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, рынок Италии упал более чем на 2% вслед за котировками акций банков.

Правительство Италии объявило о введении единовременного налога в размере 40% на сверхприбыль, полученную финансовыми компаниями в 2022 и 2023 годах за счет роста процентных ставок, шокировав рынки. Это привело к падению совокупной капитализации итальянских финкомпаний во вторник на $10 млрд.

Стоимость акций UniCredit снизилась на 5,9%, Intesa Sanpaolo - на 8,7%, BPER Banca - на 10,9%, FinecoBank - на 9,9%, Banco BPM - на 9,1%.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB потерял 2,12% к закрытию рынка во вторник.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов снизился на 0,23% и составил 458,6 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,36%, германский DAX - 1,1%, французский CAC 40 - 0,69%, испанский IBEX 35 - 0,61%.

Негативом для мировых фондовых рынков также стали данные о сокращении объемов китайского импорта и экспорта, воспринятых трейдерами как сигнал общего ухудшения состояния мировой экономики. Кроме того, уменьшению аппетита к риску способствовало и решение международного рейтингового агентства Moody's поставить на пересмотр с возможностью снижения рейтинги шести крупных американских банков.

Данные Федерального статистического управления Германии, представившего во вторник окончательную оценку июльской инфляции в стране, подтвердили ее замедление. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в прошлом месяце увеличились на 6,5% в годовом выражении после роста на 6,8% в июне. Результат совпал как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 по итогам торгов стали бумаги инвесткомпании abrdn Plc, подешевевшие на 11,7% в связи с ее слабой отчетностью.

Лидером роста стали акции датской фармкомпании Novo Nordisk A/S, подорожавшие на 17,3%. Компания сообщила, что выпускаемый ею препарат от ожирения, согласно результатам исследований, способствует не только снижению веса, но и сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоимость бумаг Fraport AG подскочила на 7,5% по итогам торгов. Германский оператор аэропортов в первом полугодии 2023 года увеличил прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) на 17,9%, выручку - на 33,8%.

Цена бумаг германского химического и фармацевтического концерна Bayer AG уменьшилась на 0,1%. Главный исполнительный директор Bayer Билл Андерсон заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов после публикации отчетности, что компания проводит стратегический анализ бизнеса, итогом которого может стать изменение ее корпоративной структуры.

Стоимость акций Glencore Plc опустилась на 2,7%. Горнодобывающая компания получила чистую прибыль в размере $4,57 млрд в первом полугодии против прибыли в размере $12,09 млрд за тот же период годом ранее, а скорректированная EBITDA упала в полтора раза, до $9,40 млрд.

Котировки бумаг других горнодобывающих компаний также подешевели, в том числе, Anglo American - на 2%, Antofagasta - на 1,8%, BHP - на 1,2%, Rio Tinto - также на 1,2%.

Anglo American ФРГ Германия Италия
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