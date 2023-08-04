Кремль заявил, что США должны помочь выполнить условия для возврата РФ к зерновой сделке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Вашингтону следует обеспечить выполнение российской части "зерновой сделки", чтобы Москва вернулась к выполнению "Черноморской инициативы", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из РФ в том случае, если Москва вернется к "зерновой сделке".

"Американцам не нужно обеспечивать никакую безопасность, она обеспечивалась в рамках "зерновой сделки" без американцев", - сказал Песков.

По его словам, американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть "зерновой сделки".

"Не пообещать, что они задумываются над этим, а выполнить", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Как только это будет сделано, незамедлительно эта сделка будет возобновлена", - сказал Песков.

Песков отметил, что "это было уже неоднократно сказано, в том числе и президентом Путиным".