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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Нижняя палата парламента Индии отклонила вотум недоверия правительству Моди

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Лок сабха (нижняя палата парламента Индии) в четверг на голосовании отклонила инициированный оппозицией вотум недоверия правительству премьера Нарендры Моди, сообщает The Times of India.

"Правящий Национально-демократический альянс уверенно выдержал вотум недоверия по результатам устного голосования в Лок сабхе", - передает издание.

Оппозиция инициировала вотум недоверия 26 июля. Причиной стали столкновения между представителями разных народностей в штате Манипур, из-за чего погибли более 150 человек. Представители оппозиции раскритиковали "молчание и бездействие" Моди по этому поводу.

Адхир Ранджан Чоудхури, глава оппозиции в Лок сабхе и член партии "Индийский национальный конгресс" (ИНК), в четверг назвал столкновения в Манипуре "гражданской войной" и призвал задуматься о молчании, которое хранил Моди по данному вопросу. В ответ на это Джотирадитья Шинде, министр гражданской авиации Индии и член возглавляемой партии Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП), напомнил парламенту о столкновениях на северо-востоке Индии во время правления ИНК.

Также на заседании парламента Моди произнес двухчасовую речь, в которой раскритиковал оппозицию. Премьер пообещал как можно нормализовать обстановку в штате. "Центральное правительство и власти штатов работают день и ночь, чтобы наказать виновных в столкновениях и принести мир в штат. Я хочу заверить жителей Манипура, что вся страна поддерживает их", - добавил Моди.

Члены оппозиционного ИНК во время выступления Моди покинули заседание парламента.

Ранее власти направили десятки тысяч солдат из других штатов в Манипур для прекращения насилия. Также в штате продолжает действовать комендантский час, отключен интернет.

Премьера Моди критиковали за то, что он дал комментарий по ситуации в Манипуре только спустя два месяца после начала столкновений.

Индия Нарендра Моди
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