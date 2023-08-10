Военные РФ заявили о почти 30 нарушениях со стороны коалиции в небе Сирии

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации и сирийское воздушное пространства, заявил в четверг на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 18 нарушений тремя парами истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".