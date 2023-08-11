США, Япония и Южная Корея намерены проводить трехсторонний саммит ежегодно

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидеры США, Японии и Южной Кореи Джо Байден, Фумио Кисида и Юн Сок Ель планируют на саммите в Кэмп-Дэвиде, запланированном на 18 августа, объявить о том, что подобные встречи будут проводиться на регулярной основе, не реже раза в год, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на дипломатические источники.

Агентство пишет, что такая договоренность должна войти в совместное заявление сторон по итогам саммита.

В него, по словам источников, будут включены решения о регулярном проведении совместных военных учений в районе Корейского полуострова, улучшении обмена разведданными, информацией о запусках северокорейских ракет в режиме реального времени и более тесном сотрудничестве в новых областях, таких как кибербезопасность и цепочки поставок для ключевых промышленных секторов.

По информации собеседников "Киодо", идея сделать встречи лидеров трех стран регулярными принадлежит американской администрации.

"В условиях растущего влияния Китая и воинственности Северной Кореи стремление официальных лиц США институционализировать трехсторонние рамки велико как никогда", - говорится в сообщении.

На этой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что саммит США-Япония-Южная Корея станет платформой "обсуждения проблем исторических масштабов с точки зрения важности этих трехсторонних отношений для Индо-Тихоокеанского региона и, откровенно говоря, для всего мира".