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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

США, Австралия, Япония и Индия начали военные учения в районе Сиднейской бухты

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ВМС США, Австралии, Японии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) приступили в пятницу к учениям Malabar, которые пройдут в Сиднейской бухте и у восточного побережья Австралии, сообщает The Japan Times.

В маневрах, которые продлятся до 21 августа, примут участие примерно 2 тыс. человек. В учениях задействуют американские, австралийские и японские эсминцы с управляемым ракетным вооружением, индийский фрегат, а также истребители-бомбардировщики ВВС Австралии F-35A и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

В ходе учений военные будут вести боевые стрельбы, координировать связь, отрабатывать навыки использования ПВО и борьбы с подводными лодками, тренироваться в переброске грузов по морю.

Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас заверял, что эти учения не направлены против какой-либо страны, и их цель - усилить оперативную совместимость между вооруженными силами четырех стран.

Однако власти КНР критикуют работу QUAD, поскольку считают Четырехсторонний диалог по безопасности инструментом противостояния политике Пекина.

Австралия Япония Индия США
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