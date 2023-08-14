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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Иране задержали еще четырех подозреваемых в причастности к теракту в Ширазе

В Иране задержали еще четырех подозреваемых в причастности к теракту в Ширазе
Скорая помощь возле мавзолея Шах-Черах в Иране
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Власти Ирана задержали еще четырех человек по подозрению в причастности к теракту, произошедшему в воскресенье в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз, передает агентство "Мехр".

"В ходе расследования взяты под стражу четыре человека, подозреваемых в причастности к этому инциденту", - заявил в понедельник руководитель органов юстиции провинции Фарс Казем Мусави.

Мусави добавил, что напавшего, который начал стрелять по находившимся в мавзолее людям и которого задержали на месте событий вчера, передали следователям для допроса и дальнейших разбирательств. По информации телеканала "Пресс-ТВ", нападавших было двое, второй скрылся.

Ответственность за нападение в мавзолее взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Террористы в воскресенье вошли на территорию почитаемого мусульманами комплекса мавзолея Шах-Черах, после чего открыли огонь по служителям. По меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Подобная атака в этом же месте произошла примерно год назад. В октябре 2022 года вооруженный мужчина проник на территорию мавзолея и убил 15 паломников.

Иран
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