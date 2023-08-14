Самолеты ВВС Дании вылетали на сопровождение бомбардировщиков РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Дания в понедельник направила свои самолеты на сопровождение двух бомбардировщиков РФ, которые летели в сторону нидерландского воздушного пространства, сообщают западные СМИ со ссылкой на командование ВВС Нидерландов.

В командовании уточнили, что в понедельник утром подняли в воздух истребители F-16 нидерландских ВВС, однако датские самолеты взяли на сопровождение бомбардировщики РФ еще до того, как они достигли зоны, которую патрулируют Нидерланды в интересах НАТО.

Вскоре бомбардировщики легли на обратный курс, отмечается в сообщениях.