Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

США выделяют $200 млн на военную помощь Украине

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине объемом $200 млн, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник на сайте Госдепартамента.

Помощь будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, средства для защиты от бронетехники и оборудование для разминирования, отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что США и их партнеры намерены и далее поддерживать Украину.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер Латвии уходит в отставку

В Иране задержали еще четырех подозреваемых в причастности к теракту в Ширазе

В Иране задержали еще четырех подозреваемых в причастности к теракту в Ширазе

Власти Канады привлекли военных к тушению лесных пожаров

Власти Канады привлекли военных к тушению лесных пожаров

Brent подешевела до $85,97 за баррель

Лидер госпереворота в Нигере готов провести прямые переговоры с ЭКОВАС

Лидер госпереворота в Нигере готов провести прямые переговоры с ЭКОВАС

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 августа

Военные Нигера намерены судить свергнутого президента за "госизмену"

Лидер КНДР призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет

Лидер КНДР призвал к "резкому увеличению" мощностей по производству ракет

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение в иранском Ширазе

Террористы ИГ взяли на себя ответственность за нападение в иранском Ширазе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });