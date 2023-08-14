США выделяют $200 млн на военную помощь Украине

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты Америки выделяют новый пакет военной помощи Украине объемом $200 млн, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в понедельник на сайте Госдепартамента.

Помощь будет включать боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, средства для защиты от бронетехники и оборудование для разминирования, отмечается в заявлении.

В нем подчеркивается, что США и их партнеры намерены и далее поддерживать Украину.