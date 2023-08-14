Британские истребители сопроводили российские самолеты к северу от Шотландии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Британские истребители "Тайфун" ранним утром в понедельник сопроводили российские военные самолеты к северу от Шотландии, сообщается на сайте правительства Великобритании.

"Пилоты подняли в воздух истребители "Тайфун", чтобы сопроводить два самолета РФ этим утром, следя за ними, пока они пролетали к северу от Шетландских островов", - заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

В заявлении британского правительства отмечается, что в данном случае речь шла о британских истребителях, базирующихся в районе шотландского города Лоссимут.

В Лондоне утверждают, что британские самолеты сопровождали российские дальние противолодочные самолёты Ту-142.