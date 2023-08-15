В Баку опровергли сообщение Еревана об обстреле миссии ЕС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Минобороны Армении о том, что 15 августа в 12:20 подразделения азербайджанской армии открыли огонь по наблюдателям миссии ЕС и их автомобилям на территории населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечарского района.

В Минобороны Азербайджана заявили, что расценивают эту информацию армянской стороны как "очередную дезинформацию".

"Во время поездок наблюдателей ЕС (в Армении - ИФ) в направлении условной границы азербайджанской стороне заранее предоставляется маршрут их движения, координаты, а также марки и номера автомобилей. Подразделения азербайджанской армии проинформированы о визитах миссии. Поэтому возникновение ситуации, о которой утверждает Минобороны Армении, теоретически и практически невозможно", - отмечает оборонное ведомство Азербайджана.