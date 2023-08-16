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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Чехия облегчила доступ американских военных на свою территорию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Чехия в среду завершила ратификацию оборонного соглашения с США, которое углубляет военное сотрудничество стран и упрощает размещение американских военных на чешской территории, передает Associated Press (AP).

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в среду подписал договор, что стало финальным шагом на пути ратификации. В июле соглашение одобрили обе палаты парламента Чехии, а 1 августа - президент страны Петр Павел.

Соглашение устанавливает правовые рамки для возможного развертывания американских военных на территории Чехии и облегчает этот процесс.

Аналогичные соглашения США заключили с 24 членами НАТО, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Латвию, Литву, Эстонию, Румынию и Болгарию.

НАТО США Чехия
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