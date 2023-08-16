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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Президент Польши инициировал изменения системы управления армией

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда представил проект изменений системы управления армией, сообщило в среду агентство PAP.

"Сегодня утром я подписал сопроводительное письмо маршалу (председателю Сейма Польши - "ИФ") Эльжбете Витек о представлении этого законопроекта на рассмотрение Сейма", - сказал польский президент на пресс-конференции.

Ранее, анонсируя проект изменений в системе командования польской армией накануне Дня Войска Польского, Дуда заявлял, что "существует определенная необходимость унификация системы управления польской армией", сообщает агентство.

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"В результате изменений, заявил он, будет создано Командование объединенных сил под руководством начальника Генерального штаба. Кроме того, будут воссозданы командования видов Вооруженных сил, которые будут отвечать за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование видов войск", - добавляет PAP.

"Создание единой системы командования, создание единых процедур мирного и военного времени облегчат нам решение сложных ситуаций, когда страна фактически окажется во внешней опасности", - подчеркнул ранее польский президент.

Он добавил, что глубоко убежден в том, что "каждый прекрасно будет знать, как действовать тогда - роли будут распределены, поставлены задачи, отрепетированы, и каждый будет знать, где его место и что входит в его обязанности"

"Вот так должна действовать хорошо подготовленная армия", - резюмировал Дуда.

Польша Анджей Дуда
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