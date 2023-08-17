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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Число жертв пожаров на Гавайях достигло 110 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Лесные пожары на острове Мауи унесли жизни 110 человек, сообщает CNN со ссылкой на губернатора американского штата Гавайи Джоша Грина.

В ходе пресс-конференции, на которой была озвучена эта цифра, губернатор поручил генпрокурору штата проверить действия местных властей во время стихийного бедствия. Это связано среди прочего с критикой работы системы оповещения - значительная часть сирен молчали во время пожаров.

По словам главы островного агентства по чрезвычайным ситуациям Германа Андаи, сирены используются, как правило, для предупреждения о приближении цунами, и, если бы они прозвучали, люди ушли бы на склон горы, где пожары были самыми сильными.

Пожары на Гавайях начались неделю назад, огню помогли распространиться порывы ветра. В городе Лахайна на Мауи, где проживает 13 тыс. человек, сгорели почти все здания.

США Гавайи
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