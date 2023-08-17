Минск денонсировал соглашение с Киевом о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия денонсировала соглашение с Украиной о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее решение опубликовало белорусское правительство.

"Денонсировать соглашение между кабинетом министров Республики Беларусь и правительством Украины о военно-техническом сотрудничестве, подписанное в Минске 16 декабря 1994 года", - говорится в документе.

Утратившим силу признан также межправительственный протокол о внесении правок в данное соглашение, подписанный в 2003 году.

Постановление вступило в силу с 15 августа 2023 года.