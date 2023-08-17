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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В ходе операции по борьбе с отмыванием средств в Сингапуре арестовали 10 иностранцев

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Десять человек арестованы в Сингапуре по обвинениям в отмывании крупных сумм денег, сообщают западные СМИ.

Согласно сообщениям сингапурской полиции, арестованные - люди в возрасте от 31 до 44 лет, все они имеют иностранные паспорта - Китая, Камбоджи, Турции и Вануату.

В рамках операции изъято около 1 млрд сингапурских долларов ($735 млн), наложен арест на 94 объекта недвижимости и на около 50 автомобилей класса люкс.

В сингапурской полиции отметили, что участники этой криминальной группы отмывали деньги, полученные в результате мошеннических действий за рубежами Сингапура и работы онлайн-казино.

Отмечается, что такие рейды - редкость для Сингапура, где уровень преступности находится на одной из самых низких позиций в мировых рейтингах.

Сингапур Китай Камбоджа
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