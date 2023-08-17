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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Общее число фур в очередях на границе Белоруссии с ЕС приблизилось к 500

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Очереди большегрузов на границе со странами Евросоюза продолжают расти, общее число фур, ожидающих выезда из Белоруссии, приближаются к 500, сообщил в четверг Госпогранкомитет республики.

В белорусском пограничном ведомстве отметили, что наибольшие очереди сохраняются перед литовскими пунктами пропуска. "Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС для большегрузов проходит через литовский пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог). По состоянию на 10:00 количество фур перед данным пунктом пропуска достигло 280 единиц. За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 15% авто от нормы", - говорится в сообщении.

Общее число большегрузов, ожидающих перед литовскими пунктами пропуска, превысило 440, еще порядка 20 скопилось перед латвийским КПП Силене (Урбаны на белорусской стороне).

Евросоюз Белоруссия Мядининкай
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