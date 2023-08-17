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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Швейцария ввела санкции против трех предприятий и 38 граждан Белоруссии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Швейцария расширила санкции, введя ограничительные меры против трех белорусских предприятий и 38 граждан.

Согласно обновленному списку, опубликованному на сайте Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам, вводятся санкции в отношении концерна "Белнефтехим", а также открытых акционерных обществ "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" и "Минский электротехнический завод".

Также в документ включены 38 белорусских граждан - судьи, прокуроры, руководители и сотрудники пенитенциарных учреждений, сотрудники государственных СМИ.

Ограничения вступили в силу 15 августа, они включают торговые и финансовые меры.

Швейцария впервые вводила санкции в отношении официального Минска в 2006 году, позже они расширялись в 2021 и 2022 гг.

Белнефтехим Швейцария Белоруссия
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