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Швейцария ввела новые санкции против Белоруссии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Швейцария в среду вслед за ЕС ужесточила экономические санкции против Белоруссии, введя контроль за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе.

"Федеральный совет сегодня объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Белоруссии. Они включают контроль за торговлей определенными товарами и ограничения в финансовом секторе", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

В документе указывается, что новые меры вступили силу в среду в 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Как отмечается, новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии последовал за "аналогичными решениями Европейского союза в июне". Новые санкции вводятся в отношении товаров, "которые могут использовать с целью наблюдения или перехвата интернет- и телефонной связи".

Кроме того, новые меры "ограничивают торговлю различными нефтепродуктами и хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачной продукции".

Что касается финансового сектора, Федеральный совет вводит ограничения на "предоставление и торговлю финансовыми инструментами, а также на предоставление кредитов и услуг по страхованию или перестрахованию белорусскому правительству и другим государственным органам и учреждениям".

Кроме того, Швейцария включила в санкционный список предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

В документе подчеркивается, что Швейцария "глубоко обеспокоена постоянно ухудшающейся ситуацией с соблюдением прав человека в Белоруссии и отсутствием диалога между властью и гражданским обществом". Отмечается, что Швейцария продолжает призывать Минск "к соблюдению международных обязательств в сфере прав человека".

ЕС в июне ввел новые ограничительные меры против Белоруссии "в ответ на серьезные нарушения прав человека" в этой стране. В частности, новые санкции затронули нефтяной сектор, а также производство хлористого калия и товаров для производства табачной продукции. Санкции ограничивают доступ Белоруссии на рынки капитала Евросоюза, а также взаимодействие Минска с Европейским инвестиционным банком. Запрет также вводится на поставки товаров военного и двойного назначения в Белоруссию.

В общей сложности, под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Швейцария Белоруссия

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