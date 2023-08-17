Порты Латвии в январе-июле снизили перевалку грузов на 15%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Порты Латвии в январе-июле перевалили 22,913 млн тонн грузов, что на 15,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщило министерство сообщения страны.

Больше всего перевалено сыпучих грузов - 11,817 млн тонн (-16,2%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 3,352 млн тонн (+9,2%), угля - 2,209 млн тонн (-54,2%), щепы - 1,128 млн тонн (-4,3%), химических грузов - 342,5 тыс. тонн (-42,5%).

Объем перевалки генеральных грузов составил 7,749 млн тонн (-6,1%), в том числе перевалка контейнерных грузов - 2,765 млн тонн (-3,8%), лесоматериалов - 2,547 млн тонн (-9,3%), грузов roll on/roll off - 2,066 млн тонн (-10,6%).

Наливных грузов за семь месяцев в латвийских портах перевалено 3,346 млн тонн, что на 29,1% меньше, чем годом ранее. Основную часть перевалки составили нефтепродукты - 3,093 млн тонн (-27,2%).

Среди портов страны по объему переваленных грузов по-прежнему лидирует Рижский порт: 11,055 млн тонн, что на 16% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

Грузооборот Вентспилсского порта составил 6,368 млн тонн (-22,7%), Лиепайского - 4,066 млн тонн (-8,1%).

В малых портах перевалено 1,425 млн тонн грузов, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

Министерство отмечает, что на показатели портов по-прежнему влияет текущая геополитическая ситуация в мире, ведется активная работа над созданием новых цепочек поставок.

В 2022 году в латвийских портах было перевалено 48,078 млн тонн грузов, что на 15,2% меньше, чем в 2021 году.