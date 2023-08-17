В НАТО заявили, что только Киеву надлежит определять условия переговоров с РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Киеву надлежит принимать решение об условиях мирных переговоров с Москвой, передают европейские СМИ.

"От украинцев и только от украинцев зависит определение того, когда будут соблюдены условия для переговоров, и им решать за столом переговоров, в случае, если таковые состоятся, какой выбор является приемлемым", - сказал он, выступая в четверг в норвежском городе Арендал.

"Наша задача - поддерживать их", - добавил генсек НАТО.

Столтенбергу пришлось подтверждать позицию альянса, реагируя на рассуждения двумя днями раньше директора его же кабинета Стиана Йенссена, который заявил на политическом форуме, что решение конфликта могло бы заключаться в том, что Украина уступит России свои территории в обмен на прием страны в НАТО.

В дальнейшем Йенссен признал, что его заявление было ошибкой.

"Политика НАТО неизменна", - заявил Столтенберг. Она, повторил генсек НАТО, заключается в поддержке Украины в пределах международно признанных границ, в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности.