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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

На Тенерифе продолжают тушить лесные пожары

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пожарные бригады на острове Тенерифе тушат лесные пожары, и им удается постепенно брать контроль над распространением огня, передает агентство EFE.

По словам главы правительства Канарских островов Фернандо Клавихо, минувшая ночь за последние дни стала первой, когда внешние условия не создавали трудностей для тушения пожара, и пламя вело себя предсказуемо. Несмотря на переменчивый ветер, пожарным удалось последовательно работать над тушением пожара.

В течение пятницы пожарные бригады рассчитывают "закрепить успех" на территориях, где они работают в настоящее время, чтобы получить возможность перенаправить часть сил и ресурсы на север. На севере острова в настоящее время огонь распространяется медленно и неагрессивно.

Всего пламя охватило девять муниципалитетов. Ранее власти островов говорили, что это самые масштабные пожары за последние сорок лет.

Пожар на Тенерифе

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Тенерифе Канарские острова Фернандо Клавихо
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