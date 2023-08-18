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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

ООН отправит переговорщика в Нигер

ООН отправит переговорщика в Нигер
Фото: MPI/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - ООН направляет с миссией в Нигер представителя генсека по региону Сахель Леонарду Сантуша Симау для поиска мирного решения политического кризиса, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Сантуш Симау прибудет в Ниамей, столицу Нигера, в ближайшее время. Там он встретится с организаторами переворота, по итогам которого президент Мохамед Базум потерял власть в Нигере. Переговорщик должен будет их призвать вернуть в Нигере конституционный порядок и освободить Базума.

По словам Дюжаррика, Сантуш Симау находится в постоянном контакте с ЭКОВАС и другими заинтересованными сторонами.

Стефан Дюжаррик Нигер ООН Мохамед Базум Сантуш Симау
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