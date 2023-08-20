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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Губернатор Гавайев оценил ущерб от лесных пожаров в $6 млрд

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Гавайи Джош Грин заявил, что нанесенный природными пожарами на острове Мауи ущерб составляет, по предварительной оценке, почти $6 млрд, сообщает CNN.

Грин уточнил, что огонь уничтожил на Мауи 2,2 тыс. зданий, 500 повреждены. Жители расположенного на севере острова города Лахайны, которого стихийное бедствие практически стерло с лица земли, опасаются, что опустевшую землю скупят спекулянты. Чтобы успокоить людей губернатор поручил генпрокурору штата ввести мораторий на сделки с недвижимостью.

Кроме того, власти Гавайев призвали жителей Лахайны не продавать недвижимость за бесценок и попросили сообщать о таких предложениях в управление защиты прав потребителей штата.

По последним данным, жертвами лесных пожаров на Мауи стали 114 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести, пишет телеканал.

Пожары на острове начались в середине прошлой недели, огонь быстро распространился из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора.

Гавайи Мауи Лахайна
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