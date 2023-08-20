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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Более десяти человек стали жертвами теракта в Пакистане

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В результате теракта в округе Северный Вазиристан, граничащей с Афганистаном пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, погибли 11 человек, сообщил исполняющий обязанности премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар.

"Страшно было узнать о теракте в Северном Вазиристане, который унес жизни 11 ни в чем не повинных рабочих", - написал политик в соцсети Х (бывший твиттер).

Он заявил: "Решительно осуждаем этот бессмысленный акт насилия и выражаем солидарность с семьями пострадавших".

Подробности теракта не приводятся.

Пакистан
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