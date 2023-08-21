Рубль немного теряет относительно доллара и стабилен к юаню

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань не меняется на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль немного теряет на фоне отсутствия ярких позитивных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,07 руб./$1 (+31,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 66,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,4 коп. - до 12,823 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", поведение рубля объясняется тем, что после заметного укрепления на прошлой неделе пока не последовало официальной информации о возможных мерах по ужесточению денежно-кредитной политики. По данным СМИ и источников "Интерфакса", Банк России и правительство РФ провели переговоры с экспортерами, затем последовали продажи валютной выручки последними, что привело к стабилизации курса.

По последним данным СМИ, власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров. Об этом в четверг сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники. По информации издания, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Газета сообщала, что кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий. Представители бизнеса в целом согласились продавать больше выручки. Если ситуация не изменится, обязательная продажа экспортной выручки станет неизбежной, сообщил один из источников.

Нефтяные котировки подрастают, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая решающего влияния на нацвалюту.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $85,41 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,93 за баррель, что на 0,85% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили без единой динамики торги в пятницу: Dow Jones Industrial Average слабо вырос, тогда как Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite умеренно снизились.

За прошлую неделю Dow Jones потерял 2,2%, S&P 500 - 2,1%, Nasdaq - 2,6%. S&P 500 и Nasdaq закончили в минусе третью неделю подряд.

Основным негативным фактором в последние дни стало падение стоимости долгосрочных гособлигаций США, что привело к росту их доходности. Так, доходность 10-летних US Treasuries на минувшей неделе достигала максимума с 2008 года, 30-летних облигаций - рекордного значения с 2011 года.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,74%, китайский CSI300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 1,25%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,49%, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,04%.